姜河那及千玗嬉新片《如果雨之後》將在下月7日台灣上映，他們也特別跨海向台灣的粉絲問候，聽到台灣上映訊息，姜河那還俏皮地打斷並問：「真的嗎？」，兩人可愛的互動更讓人期待電影裡的浪漫表現。姜河那最後更提醒大家千萬不要錯過電影結尾的翻轉結局，也請觀眾敬請期待並切勿暴雷。

導演曹溱模找來「百想藝術大賞視帝」姜河那及「青龍獎影后」千玗嬉兩位實力派演員演出，他表示：「一開始就想要找姜河那以及千玗嬉來合作電影《如果雨之後》，幸好在選角時非常順利，現在還能感受到當時的興奮。」姜河那尷尬的表示自己在軍中首次拿到劇本時泣不成聲：「我在軍中看劇本的時候，不小心在大家面前感動得哭出來，怕太丟臉最後就直接躲回房間睡覺。」

姜河那花許多時間研究如何讓大家對等待喜歡的人產生共鳴，所以將自己20歲時等待喜歡的人傳簡訊來的模樣投射到角色身上：「我和這個角色有太多相似之處，比起其他電影需要試著去揣摩角色的神情，我能直接透過自己看到這個角色。」千玗嬉也讚賞他：「姜河那完全符合劇中英浩這個角色，現實中他也跟英浩一樣可愛大方，難怪這麼多人稱讚他的個性真的很好。」導演更是對姜河那的演技讚不絕口：「英浩不是一個有明確設定的角色，詮釋起來非常困難，但看到姜河那的演出我就放心了。」

討論到《如果雨之後》和其他浪漫愛情電影的不同之處，姜河那表示自己對英浩這個角色的感受：「一般來說人都會渴望愛情，而這個故事就是從一開始便以愛情為目標發展的過程，只是在這個過程中經歷了一些動搖。這並不是兩人渴望彼此的過程，而是為了得到這個結果而經歷的過程，我覺得這是跟其他電影最不同的地方。」千玗嬉則表示：「如果其他浪漫愛情電影是會讓你感受到強烈的愛，這部電影比較像是兩人展現了彼此不同的人生，而走向了那個交集點的感覺。」

電影片名取自周興哲作詞作曲的歌曲名稱，而韓國片名《雨和你的故事》則取自韓國傳奇搖滾樂團「復活」的同名歌曲，導演曹溱模表示：「電影本身與這首歌沒有直接關係，但我想透過電影給觀眾一種感覺，是你們所經歷過的故事。」姜河那表示：「雖然歌與電影沒有直接的關係，但是這會是和那首歌一樣會造成迴響的電影。」千玗嬉則說：「這部電影取的片名和內容很相配，有一種心都被滋潤的感覺。」

(中時 )