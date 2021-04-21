台大法律系名譽教授賀德芬追查總統蔡英文「論文門」事件，向教育部調閱資料，被以「機密封存30年」為由拒絕，因而提起行政訴訟。台北高等行政法院今（21）開庭，教育部委任律師表示，已獲得總統府同意，下次將當庭提出蔡英文的履歷表、學位證書影本等資料；賀則批教育部是在打迷糊仗。

賀德芬提告聲明，原本只有請求撤銷將蔡英文人事資料列為機密的處分，今開庭又追加3項，包括確認教育部是否核定蔡英文資料保密，請求教育部提供核定保密的法律依據，更對教育部長潘文忠求償1000萬元精神慰撫金。

賀德芬說，潘文忠在立法院接受質詢時公然說謊，蔡英文的資料明明不是密件，等於公然包庇犯罪，質疑保密程度是為蔡英文量身訂做，此事非常嚴重，因此要潘負賠償責任。

教育部律師則說，賀德芬追加聲明不合法，賠償是民事訴訟，行政法院無審判權；另已獲總統府同意，下次開庭將當庭提出蔡英文履歷表、服務證明、學位證書等被封存的資料，但論文已歸還蔡英文，無法提供。

賀德芬庭後受訪表示，蔡英文在2020年選前已提供履歷表及學位證書，但經過檢視都是偽造資料，教育部律師就是打迷糊仗；她提訴願就是想知道教育部為何要保密資料，以及保密根據為何；到場聲援的彭文正則說，台北地檢署應對蔡英文發動偵查及搜索。

(中時 )