中共中央紀律檢查委員會（中紀委）網站點評特斯拉深夜道歉，指企業必須遵守法律、尊重消費者。「與維權消費者『絕不妥協』相對的是特斯拉方面稍早前表明的態度：如果是特斯拉產品的問題，一定堅決負責到底，該賠的賠、該罰的罰，對不合理訴求不妥協，同樣是我們的態度。」

中紀委指出稱，兩方都「不妥協」，針尖對麥芒，問題似乎難解。網路上不乏理性聲音，有的說「維權要依法，不能誰能鬧、鬧得大就誰有理、聽誰的」，「大鬧大解決，不鬧不解決」不是維權的正確打開方式。維權車主已經認識到了所用方式的錯誤，並為此受到了公安機關處罰。

更多聲音則是對特斯拉方面應對消費者維權訴求方式的質疑甚至批評，有網友吐槽：「特斯拉屢次將事故原因認定為車主操作不當，可後台資料在特斯把手裡，它既當運動員又當裁判員，反正由它說了算。」、「消費者和特斯拉比起來，處於絕對弱勢，這也是特斯拉一貫傲慢的原因」等等。

兩方都「不妥協，並不意味著雙方都絕對占理。本起維權事件涉及的「刹車失靈」問題究竟是怎麼回事，有待權威專業機構檢測認定。但解決問題、化解糾紛，必須在法律框架下、通過法治方式解決，這既是前提，也是方法手段。

中紀委指出，法治注重權利義務對等，無論是勢單力薄的消費者還是財大氣粗的企業，在民事關係中都受到法律同等保護，雙方既享有權利，也得履行義務。尤其是客觀上強勢的企業一方，更應以謙和的態度、務實的舉措解決消費者的合理維權訴求，須知維護消費者權益就是維護自身品牌美譽度、維護市場佔有率。

(旺報 )