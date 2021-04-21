一直都在韓國演藝圈耕耘的韓藝璃，今年因為講述韓國移民夢的好萊塢電影《夢想之地》，突然成為美國媒體競相邀訪的對象，形容自己每天醒來都聽到《夢想之地》入圍或是獲獎的好消息，每天都好興奮，覺得自己能夠演出這部電影猶如撿到寶！數算下來《夢想之地》一路從日舞影展擒下最佳觀眾票選獎、評審團大獎之後，獲得金球獎最佳外語片、入圍奧斯卡六項大獎、艾倫金獲得美國國家影評人協會最佳年輕演員獎之外，尹汝貞更是從美國演員協會最佳女配角獎和英國奧斯卡最佳女配角獎，讓《夢想之地》堪稱得獎機器！

單眼皮美女的韓藝璃因為《夢想之地》在好萊塢人氣直升，第一次到美國拍戲時，卻是拍片環境卻相當嚴酷，每個人都要頂著超過40度的大太陽揮汗演戲，韓藝璃笑說：「很多工作人員都很怕我被這樣的工作環境嚇到，跟我說：『在好萊塢拍片真的不是這樣，你不要被嚇跑，下次一定還是要來美國演戲，真的不像現在這樣！』」

韓藝璃原本是芭蕾舞蹈系的學生，也演了膾炙人口的韓劇《飛龍在天》以及電影如《冠軍大叔》等片，這次能夠進入《夢想之地》的行列，導演鄭李爍說：「當我戲裡看她的臉，發現她真的很像我媽媽，甚至我的祖母。」

一個人孤單來到美國演戲，跟劇組人員認真生活在一起，對韓藝璃來說是相當難能可貴的經驗，她說：「當初在和導演鄭李爍討論很久關於他和家庭的關係，也讓我重新審視自己跟自己家族的關係，我一直苦惱還沒有小孩的我要怎麼演出媽媽的角色，還好我想到自己有六個阿姨可以讓我當作是飾演母親的最佳範本！想到她們自己為了生活做了很多犧牲，我們的生命才得以一直延續下來。」

在《夢想之地》中她和史蒂芬元扮演韓裔的移民第一代，在艱困的環境中兩人不斷爭執，演技碰撞也是火花不斷，史蒂芬與韓藝璃在戲中雖然對於在美國的生活型態意見分歧，在戲外史蒂芬對她卻相當呵護。她笑得很靦腆地說：「史蒂芬元真是很認真也非常值得信任的演員，而且他真的很帥啊！」電影4月23日在台上映。

(中時 )