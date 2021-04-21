許富凱小時候曾參加許多歌唱比賽，歌藝頗佳。（凱聲影藝提供）

許富凱將在5月29日首度在台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，近來積極籌備演唱會細節、練團等，心情興奮期待。他在21日分享自己在21年前，就讀國小5年級時，參加唱歌比賽的青澀模樣，他當時年僅11歲，只見年紀小小的他，打扮時髦，台風氣勢十足，飆唱洪榮宏經典〈我是男子漢〉，大秀高亢的嗓音、精湛轉音技巧，引起掌聲。

他看到影片中，自己小時候賣力熱唱〈我是男子漢〉的模樣，昨直誇說一聽到剛開始的歌聲「啊～」，他大讚：「哇，氣很足，小時候基礎打的好。」但突然化身講評老師上身，笑虧自己國小階段的台語咬字「臭奶呆」。

許富凱從小有歌唱天賦，10歲開始參加歌唱比賽，獲得佳績，父母讓他學習唱歌，並開車帶他四處參加比賽，累積豐富經驗。他先前由朋友轉發後，才看到影片，表示：「真是太酷了啦，這是我小學5、6年級在高雄歌唱比賽的影片，感謝高雄謝爸爸提供，讓我回味無窮啊。」

他憶起這是元宵節的歌唱比賽，結果當天他前面有另一場演出，結束後才趕場過去 ，卻因為已經超過原來參賽的時間，失去比賽資格，但這場活動主辦仍然給他上台表演機會，隨後贈送一塊小金牌給他，當作是「參加獎」的鼓勵。許富凱小巨蛋演唱會門票請洽7-11全台ibon售票系統。

(中時 )