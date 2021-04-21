高雄市一名杜姓女子懷疑曾姓丈夫在外偷情，竟聲稱將支付50萬保險金，教唆2名未成年少年教訓老公，不料19日晚間少年隨即持開山刀砍死曾男；據了解，杜女偵訊時坦承，丈夫並無保保險，承諾會給少年的50萬全是謊言，甩鍋自己並無教唆殺人，僅要他們「給丈夫一個教訓」。

警方調查指出，被害者曾姓男子與杜女為夫妻，19日下午曾男從輪胎行下班走進苓雅區建民路一處巷弄，準備騎車返家之際，突然衝出2名少年與曾男爆發激烈口角，隨後少年便持開山刀砍曾男脖子、右頸部各1刀，造成其大量失血，雖經現場民眾報警送醫，曾男仍在當晚送醫不治。

苓雅分局組成專案小組緝凶，追出兩名未成年少年涉案，並供出杜姓女子，指稱自己與曾男並不熟識，是受到杜女指使，且杜女還曾帶著其中一人指認曾男的車輛，等到曾男下班後，少年即尾隨曾男進一步動手。

杜女在初步偵訊時，坦承17日有與曾男發生口角，被對方毆打成傷，因此才找來2名少年「教訓」，但當時僅希望有人能替她出一口氣，並非真的要致對方於死地。

據《ETtoday新聞雲》報導，杜女在偵訊時坦承，要給2名少年完事後的50萬酬勞，並非曾男的保險金，同時也供出，丈夫生前並未保保險，因此酬勞一事全是騙局；同時再次強調，自己僅要少年教訓丈夫一番，絕無教唆殺人。

(中時新聞網)