芬蘭導演J.-P.瓦爾科帕作品《窒愛診療室》橫掃多座國際奇幻影展大獎，也在「芬蘭奧斯卡」尤西獎風光奪得6項大獎，甚至入圍2019坎城影展導演雙週單元，屢受讚譽與獎項肯定。去年2020桃園電影節「自由之聲」單元中首次與台灣觀眾見面，特殊題材讓它從眾多作品中脫穎而出、佳評如潮，將於4月23日正式在台上映。

該片描述痛失愛妻的外科醫師尤赫，在醫院治療患者的病，卻治不好自己的心病；白天協助病人復健的莫娜，下班後揮著鞭子當BDSM女王。尤赫闖進莫娜的調教室被逮個正著，意外發現窒息前一刻竟能見到亡妻，自此沉溺在窒息性愛中無法自拔，原本井然有序的生活逐漸失控。

調教戲碼是片中一大看點，導演找來芬蘭影后克瑞絲塔科申娜飾演女王莫娜，頭戴假髮、身穿黑色貼身皮衣、手持皮革教鞭，在第一場調教戲就先給男主角下馬威，要求衣冠楚楚的外科醫師尤赫脫掉褲子全裸扮狗，學狗哈氣、戴上項圈、爬行、羞辱、舔鞋，一步步瓦解他的自尊。

飾演尤赫的皮卡史特朗為戲犧牲、3點全露，十分敬業扮演女王的乖狗狗，才初體驗竟欲罷不能，懇求女王「再來一次」。光是第一場調教戲就長達8分鐘，過程沒有一絲馬虎，連皮鞭揮動的空氣振動聲、牽動項圈時鐵鍊的撞擊聲都能清楚聽見，無論視覺或聽覺都是前所未有的震撼體驗。

(中時 )