中華電信21日宣布4月30日起於中華電信網路門市及全台500間指定服務據點，正式開賣Apple最新發表新款紫色的iPhone 12 與iPhone 12 mini。

中華電信對仿申辦iPhone 12全機型，搭配月繳1,399元（含）以上方案的用戶，推出指定Apple系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro 、HomePod mini等合購再享最高折價2,000元的促銷活動。

(工商 )