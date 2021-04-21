中華電信21日宣布4月30日起於中華電信網路門市及全台500間指定服務據點，正式開賣Apple最新發表新款紫色的iPhone 12 與iPhone 12 mini。
中華電信對仿申辦iPhone 12全機型，搭配月繳1,399元（含）以上方案的用戶，推出指定Apple系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro 、HomePod mini等合購再享最高折價2,000元的促銷活動。
(工商 )
中華電信21日宣布4月30日起於中華電信網路門市及全台500間指定服務據點，正式開賣Apple最新發表新款紫色的iPhone 12 與iPhone 12 mini。
中華電信對仿申辦iPhone 12全機型，搭配月繳1,399元（含）以上方案的用戶，推出指定Apple系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro 、HomePod mini等合購再享最高折價2,000元的促銷活動。
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