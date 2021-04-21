根據中國人行最新公告，4月LPR報價不變符合預期，LPR連續12個月不變，隔夜質押回購加權利率大幅下行至1.84％附近，再次回至2％關口下方；七天期資金利率小幅下行逾5bp。看出人行對流動性的鴿派表態，引發的樂觀情緒仍在延續，繼續支撐債市樂觀情緒。

根據IIF統計，2021年3月份，外資進入新興市場的總金額為101億美元，中國一枝獨秀，獨攬近90％的外資淨流入，其中38億美元進入中國股市，50億美元則進入債市。此外，全球最大對沖基金橋水創始人瑞達利歐日前提到，中國債券市場可能迎來牛市，中國的資本市場正在向全球開放，中國的利率是非常吸引人，因此中國債券及股市在未來10年將會超過西方市場。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，中國第1季GDP達18.3％，自前值6.5％顯著躍升，18.3％，並創下1992年有紀錄以來最高；其中，工業、服務業年增率分別自前值6.8％、6.7％提高至24.4％、15.6％，是景氣轉強的主因，展望後勢，隨著基期效應漸漸消除，預料GDP年增率亦將逐季回落，並在最終回歸至穩健成長軌道之上，經濟基本面獲有效支撐。

林邦傑指出，中國財政和貨幣政策還有發力空間，可確保經濟穩定增長。1季度基建投資同比增長 29.7％，顯示 3月基建投資轉暖，其中交通運輸和水利領域的投資增速回升更為明顯。3月挖機銷量超預期、挖機利用小時數較高，也均印證建築業較高的景氣度；1季度房地產投資同比增長 25.6％，兩年平均增長 7.6％，仍然比較強勁；商品房銷售面積同比增長 63.8％。加上貨幣政策仍將維持寬鬆基調，有利資金回流具投資價值之中國高收益債券市場。

(旺報 )