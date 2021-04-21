關於衛生福利部從今年起調漲健保費率，台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書上提到，柯文哲很羨慕陳時中，調漲健保費卻沒事，結果卻被帶歪風向，她今(21)日再度強調，他和柯P都只是單純羨慕，並透露其實柯文哲常問她的問題，是「這個人時常來台北參加活動，我也常遇到他，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」

陳佩琪今在臉書上指出，健保準備金不足，依據當初訂定的SOP條例，不是該漲就要漲嗎？而自己上周在臉書上說，柯文哲很羨慕陳時中，並指以前漲健保都釀政治風暴，唯獨他沒事，但後來風向卻被帶歪。

陳佩琪表示，以前調漲健保，媒體和政論節目都會「熱烈」討論，但現在都不討論了，大家難道不會懷疑為何媒體對同一件事情會有如此不同的關注度？她質疑，「若不是民進黨執政， 健保漲價會如此鴉雀無聲嗎？ 若是民進黨在野，現在會不會滿街頭都是抗議群眾呢？」

陳佩琪坦言，健保面臨人口老化導致之慢性病和癌症增加，還有不時出現的新興傳染病要對付，而柯文哲當了20幾年醫生，自己也還在執業，對於健保的困境心知肚明，當時她和先生聊到這個，都覺得十分合理，且語意中沒要什麼人下台，也沒有轟、沒有酸、沒有嗆，更沒有怒，「只有滿滿的羨慕而已！」

最後，陳佩琪也透露，其實柯文哲最常問她的問題，並不是健保漲價，而是「佩琪啊，這個人時常來台北參加活動， 我也常遇到他 ，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」對此陳珮琪則回答，「呵呵，理由一樣！」

大家是否記得醫勞盟的名言：「心臟按摩比腳底按摩便宜， 插(氣)管比不上通水管」，或許押韻順口溜讓人記憶深刻，但這其實是反映了台灣健保經營的窘境。 有醫生跟我說，他們要排班on... 由陳佩琪Peggy 發佈於 2021年4月21日 星期三

(中時新聞網)