伊林娛樂推出線上課程「伊林的璀璨時尚：超模觀點下的時尚美學」，3位重量級女神超模蔡淑臻、王麗雅、王思偉各自公開自信美學的時尚經驗濃縮課程，4月21日在PressPlay網站上架；蔡淑臻公開私人更衣間，傳授穿搭心法、王麗雅健康時尚，帶領線上吃與動、王思偉從國際伸展台走向生活日常，示範如何自帶氣場以及超模拍照的秘訣。

蔡淑臻20歲踏入時尚圈，各種奢華時尚造型都嘗試過，但私底下她卻有一套「懶人不敗穿衣哲學」，她不藏私公開更衣間，推薦造型時，選擇高CP值穿搭小物，白T、襪子、飾品、大學T等是她衣櫃裡最重要的搭配單品，對她來說時尚態度必須沒有壓力、迷人且舒適。另外，她說，穿搭也不是只有身材高的人的專利，高矮胖瘦只要拿捏好重點和比例，也能穿出個人風格，這次她為課程內容絞盡腦汁，會用最簡單的方式讓大家理解穿搭。

熱愛運動的名模王麗雅，近年取得瑜珈老師及體適能教練資格，平常就會在IG分享運動影片，常被粉絲詢問「吃什麼？」、「練什麼？」透過線上課程「健康 食.力日誌」，呈現她個人飲食觀念與居家運動，她把課程內容融入日常生活，除了外在體態的改變，內在的心境需調節為平衡自在，她說，尤其別再為了「吃或不吃」煩惱糾結，產生不必要的壓力，「一般課程老師上課，學生馬上就忘記了，有了這套完整線上課程，想我時，隨時隨地，按下播放，我就出來陪你。」

征戰米蘭、巴黎、紐約時裝周的名模王思偉，有上百場走秀及平面拍攝經驗，在伸展台上光芒萬丈，日常生活中自帶氣場。王思偉在課程「Pose.眼神.台步」中將分享如何展現完美體態、站姿，以及容易被人忽略的「走路姿勢」；課程中也包括現代人最感興趣的各種拍攝技巧，包括如何呈現肩頸線條、手部姿勢、坐姿如何創造線條感、不同光線下的拍攝等，她說，「運用肢體眼神在日常生活中展現自信魅力，一舉一動都自帶光芒。」

「伊林的璀璨時尚：超模觀點下的時尚美學」，4月21日16：00在PressPlay線上課程平台開賣，5月20日前預訂課程即享有早鳥優惠價800元，另三堂合購特價1680元，璀璨之星報名者亦享有優惠價格。詳情網址：https：／／reurl.cc／V3okkb。

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