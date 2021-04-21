衛福部長陳時中回答媒體詢問是否參選。（14：33：33處）（影片／中時新聞網）

對於是否參選下一屆台北市長？衛福部長陳時中今天在疫情記者會時面對媒體詢問，回答「那是以後的事情」，引起外界揣測，有媒體解讀為「說溜嘴、認了」。不過陳時中強調，那樣講「不精確」，「現在完全沒有這樣的事情」！

衛福部長陳時中今（21）日在疫情記者會中，面對媒體詢問「是否可能以民選方式服務民眾？」他剛開始回答「那是以後的事情」，沉默了3秒後，突然又笑著說「這樣講不精確…哈哈哈…現在完全沒有這樣的事情，…很危險…哈哈哈，剛剛那個話不精確，請不要…」。

而根據TVBS民調，針對13位全國主要政治人物進行聲望調查，冠軍為新北市長侯友宜，滿意度達74%；亞軍為陳時中，滿意度66%；季軍為台中市長盧秀燕，滿意度51%。

其餘分別為桃園市長鄭文燦50%、台北市長柯文哲42%；總統蔡英文41%、黃偉哲41%並列；行政院長蘇貞昌39%、高雄市長陳其邁38%、副總統賴清德36%、國民黨主席江啟臣33%、立法院長游錫堃32%，馬英九31%。

聲望排名第二的陳時中，今天面對媒體詢問「是否可能以民選方式服務民眾？」時，他剛開始說「那是以後的事情」，沉默了3秒後，突然又笑著說「這樣講不精確…哈哈哈…現在完全沒有這樣的事情，…很危險…哈哈哈，剛剛那個話不精確，請不要…」。不過媒體對此解讀，似乎是說溜嘴、認了！

(中時新聞網)