不少民眾目擊象山山區的火災，紛紛上傳照片至臉書社團。（翻攝臉書社團《信義區三兩事》）

台北市信義區象山山區今（21日）晚間一處工寮失火，火勢明顯染紅夜空一度以為是火燒山，警消到場後發現為工寮失火，初判火勢不會擴大，而此火災也引起民眾關注，有目擊民眾將照片發生網路，直呼，「聞到燒焦味」、「整個吳興街都是煙」。

一名網友21日晚間於臉書社團《信義區三兩事》發文，內文指稱信義路五段處發生火燒山，並貼出一張於夜間所拍攝下的照片，透過照片可見，遠處的山林火光閃閃，火焰燒紅整片夜空，畫面相當驚人。

不少附近居民也發現發生火災，紛紛在該貼文之下留言回報情況，有網友說，「難怪聞到燒焦味」、「整個吳興街都是煙」、「濃煙密布」、「我也聞到好臭 ，希望平安無事」，還有網友貼出家中空氣清淨機的照片，指稱，「平常只有8或9，剛才偵測到火燒到煙，瞬間到122」。

北市消防局指出，21日晚間7時許接獲民眾報案，指稱象山一帶發生火燒山，警消獲報後前往現場，初步研判為一處工寮竄出火苗，推斷火勢並不會擴大，請民眾放心，目前已派出12輛水箱車、2輛救護車、特種車4輛以及共計49名消防員到場灌救，正積極救火中，詳細起火原因仍待進一步釐清。

(中時新聞網)