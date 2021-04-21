天氣漸熱，又到了蚊子出沒的季節。一名女網友苦惱發問，自己近來睡覺時被蚊子吵到睡不好，更詢問網友有無什麼防蚊神招，可以一覺到天亮，貼文發出後不少網友給出意見，其中最多人點名神器就是蚊帳，更有人分享，「這5年來用蚊帳真的一覺好眠，真的相見恨晚」。

被蚊子困擾的女網友昨(20日)在ptt上發文，直說大家一定也有被蚊子吵到睡不好的經驗，她更舉例幾招防蚊招數，「戴口罩睡覺、跟蚊子耗，直到打死才睡、捕蚊燈、蚊香、蚊帳、滅火器？哪招最有效呢？」最後則希望各位提供防蚊方法。

貼文發出後網友們熱心回應，提供各種方法，「全包起來只露出耳朵，聽到嗡嗡聲就朝自己巴下去」、「把耳朵蓋起來，就聽不到了XD(認真)」、「工業扇吹自己讓蚊子無法飛近」、「突然開燈蚊子會停在牆壁」、「電蚊香推推」、「準備酒精，等蚊子在耳邊開燈狂噴就會掉下來」，還有人推薦室內防蚊噴霧，「貴但是有效，而且噴完10分鐘就沒味道了，討厭蚊香味道的可以試試」。

此外，最多人點名的防蚊神器就是蚊帳，「蚊帳，掛好保證一覺好眠」、「上個月買了蚊帳之後才知道原來那是這麼好的東西！」、「這5年來用蚊帳才發現相見恨晚，真的一覺好眠從此不憂鬱」、「蚊帳啊，最一了百了」、「一定就是蚊帳，不用懷疑了」、「蚊帳真的很讚」。

(中時新聞網)