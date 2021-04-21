一位客人購買烤雞回家後，瞬間驚呼道，「翅膀飛走了！」(圖摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

美式賣場好市多（Costco）販售許多超值優惠的商品，深受消費者喜愛。場內販售的熱騰騰烤雞是好市多的特色美食，不少人民眾都會隨手放進推車。不過一位客人購買烤雞回家後，瞬間驚呼道，「翅膀飛走了！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上透露，近日從賣場買了一份「烤全雞」，回家拆開包裝後卻看傻了，只見整隻烤雞獨缺了一對翅膀。原PO打趣表示，「翅膀飛走了！」

貼文一出，網友見狀後紛紛猜測，「可能是秤重的，而這隻又吃太胖」、「是其他顧客偷吃的嗎？那也太噁了吧」、「烤太焦被去除了吧？」、「我會不敢吃，感覺被碰過了，不衛生」、「看起來像是被拔走的？」有人擔心詢問，「這袋拿回去退，店員會不會覺得是你偷吃的呀？」原PO則回覆說「懶得退了。」

不少網友開玩笑稱，「長大了翅膀硬了」、「不翼而飛」、「隱形的翅膀」、「我可以接受沒有雞頭，絕不接受沒有翅膀」。此外，也有其他消費者遇到類似狀況，「我們剛剛買的也沒翅膀」、「我還有買過沒屁股的」。

不少人認為，好市多食品管控需要再加強，原PO所購買的NG商品不該被放在相同貨架上出售。一位網友指出「如果是被偷吃，這袋就有衛生問題；如果是燒焦的處理，就是品質問題。」

(中時新聞網)