味全龍22歲投手呂偉晟是陣中牛棚主力，本季一度開季連10場出賽沒自責分，不過他說雖然帳面成績不錯，但最在意的還是第一場出賽在壘上有人時被敲安，害先發的王維中成為敗投，「如果守下來結局可能不一樣，很自責。」

呂偉晟至今12場出賽合計12.2局只有2自責分，自責分率1.42表現亮眼，尤其他前10場出賽自責分率還是漂亮的0，是味全相當倚重的勝利組牛棚投手，「自己有注意到這樣的數據，但有失到別人的分覺得很抱歉，這比較自責。」

呂偉晟說的是味全龍重返一軍的第一戰，當時由王維中先發對上統一獅，呂偉晟接在王維中後面登板，但被敲安失2分，統一獅超前比數也讓王維中承擔敗投，「失學長的分很不好意思，當時還在想要怎麼開口道歉，他就先來找我了，開玩笑說『丟我的分之後自己投很好喔』，知道他是要輕鬆一點，他也告訴我壘上有人的情況以後會很常見，叫我大膽進攻。」

王維中是味全投手群的領頭羊，時常指導這些小學弟，呂偉晟也說，「他有說一句話我一直記在心裡，告訴我中繼投手上去就是要讓人打不到，不是讓人打不好，意思是上去就是要跟對手輸贏，決一勝負的感覺。」

王維中的話呂偉晟有記在心裡，他原本擔心自己第二次出賽會有陰影，但幸好狀況是往上走的，「開季前幾場保送比較多，後面調整放球點，心態上進攻好球帶為主，不強求邊邊角角，第一顆搶下後會比較有自信去對決。」

(中時 )