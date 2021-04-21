蘋果春季發表會驚喜發布iPhone 12與iPhone 12 mini紫色版，呼應春天的氣息，讓果粉頻敲碗，期待趕快拿到實機。台灣大哥大21日宣布，實體、網路門市於4月23日周五晚間8時起開放iPhone 12與12 mini紫色版預購，並將於4月30日正式開賣。

momo購物網、myfone購物也同步於4月23日晚間8時起開放預購，在myfone購物下單就抽禾聯冷氣。

台灣大表示，果粉僅需先繳1,000元，即可登記預購iPhone 12與iPhone 12 mini紫色版，預購用戶於5月31日前申辦5G指定專案，將享高額momo幣加碼送，例如1,899元資費方案綁約48個月，除了能0元帶回紫色iPhone 12，再送momo幣4,000元，VIP用戶續約搭配其他資費最高再省5,000元。

鼓勵用戶輕鬆防疫免出門，台灣大網路門市提供24小時預購服務，申辦指定專案加購配件再送momo幣1,000元、Nest Mini智慧音箱及Type-C快充頭。

另外，5月1日起至台灣大直營門市單購買iPhone12原廠殼套，享9折優惠，副廠殼套8折優惠。單購iPhone12系列殼套，獨享99元加購鋼化保貼或鏡頭貼優惠活動。單購Airpods或Airpods Pro商品享9折優惠，再加99元就送原廠12W旅充。

(工商 )