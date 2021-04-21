據了解，香港政府正研究廣東、香港兩地的通關安排，香港食物及衛生局長陳肇始在備詢時表示，政府與廣東省政府已就疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術平台的互聯互通，以逐步有序恢復兩地居民跨境往來。

陳肇始說，香港市民接種疫苗後可獲紙本針卡，並透過「智方便」流動應用程式下載電子針卡。紙本和電子針卡均有一個可作驗證的二維碼，利用數碼簽署技術，二維碼內的資料就不能竄改，相關技術亦可支援透過掃描二維碼驗證及收集疫苗接種紀錄。

陳肇始表示，港府一直與大陸當局及澳門政府就疫情防控措施，及三地居民跨境往來的安排保持緊密溝通和聯繫，並積極研究在三地疫情受控且不增加各自公共衛生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來，亦計劃在下月中推出「來港易」計劃，讓身處廣東和澳門而符合條件的非香港居民，可以透過計劃獲豁免檢疫入境香港。

另外，香港「回港易」去年11月實施，截至18日已有逾13萬人次的香港居民獲豁免檢疫回港。

(中時 )