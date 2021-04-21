台南市110全中運再傳捷報！白河商工李恩昀參加舉重高女組64公斤級賽事，以挺舉98公斤創大會紀錄，並打破全國青少女紀錄，以總和173公斤奪冠。截至21日下午，台南總計獲得27金32銀34銅，共計93面獎牌，金牌數已超越上屆全中運紀錄，接下來最後一天賽事將可期待獎牌數再創新紀錄。

白河商工李恩昀就讀東原國中，在108年全中運便奪下金牌，去年升上高中仍每日回到母校接受訓練，去年參加全中運因身體狀況不佳，遺憾以第4名作收，今年捲土重來再挑戰金牌。

教練曾上源瞭解該量級選手實力伯仲之間，且決賽多半在晚間進行，為了讓選手適應比賽時間，特別調整平時訓練時間，幫助選手生理習慣晚間比賽，而今年賽程進行至晚間八點，不少選手因體力消耗，不斷下修試舉重量，李恩昀當天比賽，抓舉成績僅排名第3，直到擅長的挺舉在第2次試舉時，便以98公斤一口氣將大會紀錄推進5公斤(原紀錄93公斤)，全國青少女紀錄亦被推進1公斤(原紀錄97公斤)，賽後與教練相擁而泣，感謝教練平時指導與訓練，助她重返金牌榮耀。

此外，游泳池畔也有多面金牌入袋，南英商工吳雨宸一口氣摘3金，沙崙國中吳亮昀橫掃3面仰式金牌及金城國中李珮萱搶下1面金牌。吳亮昀參加國男組50公尺、100公尺仰式及200公尺仰式項目橫掃3金，堪稱國男組仰王，50公尺仰式以27.07破大會紀錄橫掃賽場。

教育局長鄭新輝表示，仰式專長的吳亮昀在去年全中運即在3個項仰式項目獲得銀牌，今年全中運目標就是超越去年往奪金方向邁進，對於能夠如願超越自我，十分開心。另外，南英商工吳雨宸參加高女組100公尺蝶式、200公尺混合式、100公尺蛙式等3個人項目，全數掃金，200混合式更達成2連霸目標。

110年全中運22日尚有田徑1600公尺接力決賽及200公尺決賽，金城國中田徑隊及新化高工魏浩倫亦將力拚戰最後奪牌機會。

(中時 )