行政院前發言人丁怡銘，去年因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛而請辭，卻被發現今年3月，已由行政院院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，引起輿論譁然，台北市長柯文哲日前得知此事時，直言「我佛慈悲」，而今(21)日又被媒體問及此事時，柯文哲則回答，「阿彌陀佛」。

柯文哲日前出席第9屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮，就在他準備簽到時，有媒體向他提問，怎麼看丁怡銘回任行政院顧問，且月薪有12萬，柯文哲聽到後則回答，「哇，我佛慈悲」。

《中天新聞》報導，柯文哲今天接受媒體採訪時，記者詢問他，怎麼看丁怡銘抹黑台北市冠軍牛肉面後去職，結果回鍋政院當顧問，柯文哲笑回，「哇！你真的窮追不捨，這我佛慈悲，阿彌陀佛，用人是行政權力，他要用就要自己去承擔政治效應，我們也不用去批評他，反正全國老百姓都在看」。

記者又問柯文哲，怎麼看丁怡銘被爆打電話到立法院長辦公室嗆聲？柯文哲則回答，「你越來越像議員欸」；接著，記者繼續追問，除了阿彌陀佛還有什麼要講的？柯文哲說，「我佛慈悲」。

此外，行政院前發言人丁怡銘傳出曾致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆後，對此行政院發言人羅秉成反駁報導內容不實，呼籲媒體自律。但游錫堃卻表示，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

丁怡銘回鍋「蘇要自己承擔!」 柯:老百姓都在看

(中時新聞網)