為提供台南地區民生、工業用水，曾文水庫19日起啟動連續72小時的放水作業，從烏山嶺隧道放水到烏山頭水庫，曾文水庫蓄水率下午1點跌破1成，22日下午5時放水結束後，估計曾文水庫水位將下降到193.6公尺，蓄水率8.83％，水情也是曾文水庫啟用48年來同期第11差。

水利署南區水資源局表示，水利署增雨小組18、19日3度於曾文水庫壩頂進行人工增雨作業，但合計只下6.5毫米，20、21日山區仍有微雨，但降雨量合計不到1豪米，對水情沒有助益。

截至21日晚上8點，曾文水庫蓄水量剩4915萬噸，蓄水率9.65％；烏山頭水庫蓄水量3462萬噸，蓄水率44.06％；南化水庫蓄水量2199萬噸，蓄水率24.17％，台南市府也宣布，26日起暫停洗車業、游泳池、三溫暖及水療業等高耗水性營業場所供水，並針對一般用水戶及小商家祭出百萬節水獎勵，希望民眾更積極節水。

(中時 )