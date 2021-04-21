為了儘早構築起免疫屏障，中國大陸積極勸導民眾施打新冠疫苗。據科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東透露，新冠疫苗在大陸依然很緊缺，「幾乎是今天生產，明天接種，後天庫存為零」。

昨天4月20日下午，博鰲亞洲論壇的新冠疫苗的供應與可及性會議上，科興控股生物技術有限公司董事長兼首席執行官尹衛東表示，科興疫苗現在每天產量在600萬支劑以上，今年有能力生產20億劑。

中國國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，國藥日產量現在和科興差不多；且隨著大陸疫苗產能釋放，今年大陸製的新冠疫苗產量預計超過30億劑，甚至接近全年50億劑產能。

尹衛東表示，科興已向全球提供2.6億劑新冠疫苗。至於新冠疫苗產能方面，尹衛東表示現在新冠疫苗在國內依然很緊缺，「幾乎是今天生產，明天接種，後天庫存為零」。

康希諾方面稱，鼻噴新冠疫苗有望將產能擴大5倍，另外這次雲南疫情暴發，只需一針的康希諾疫苗在防控方面也起到了關鍵作用。

疫苗的大規模接種體現了什麼？尹衛東表示，重要的就是安全性。「剛剛智利衛生部宣佈一千多萬人的真實世界研究，科興的克爾來福疫苗安全性良好，特別是有效性，在智利一千多萬人群觀察中，接種疫苗從老年人開始往下接種，老年人病死率，ICU住院率大幅下降超過80％。」

(中時 )