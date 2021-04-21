行政院前發言人丁怡銘去年因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛而請辭，今年3月被揭發回鍋政院顧問，隨即遭爆致電立法院長游錫堃辦公室「嗆聲」，立法院長游錫堃20日回應，行政院跟立法院都是憲政機關，有事應循正常管道；另因桃色風波丟總統府發言人的丁允恭，會否隨丁怡銘腳步回鍋，引發外界熱議。資深媒體人趙少康今天整理出過去曾任民進黨政府府院黨的6位發言人言論，並強調發言人是政府門面，不是鬥雞。

行政院顧問丁怡銘。（圖為資料照/政院提供）

趙少康21日臉書貼文點名丁怡銘、丁允恭、前行政院發言人谷辣斯．尤達卡、現任內政部長、也是前行政院發言人的徐國勇和時任蔡英文總統競選辦公室發言人的林靜儀、前行政院發言人童振源。趙少康稱，丁怡銘過去因造謠北市冠軍牛肉麵使用萊牛重創店家生計，道歉致歉買牛肉麵卻打政院統編，現在竟又回任政院顧問。丁允恭則是多次劈腿周旋4女，還逼某任女友墮胎，數度在辦公室與她發生性行為，在今年1月15日被監察院彈劾通過。

至於谷辣斯過去曾因在2014年8月9日酒駕上國道被警察攔檢查獲，2018年申請法扶扶助卻又狀告法扶律師，挨批濫用法扶資源。徐國勇則是因為2019年4月就護航深澳電廠一事，「你家旁邊放一桶煤，跟放一桶瓦斯桶，會喜歡哪個，自己想一想」，引發居民不滿，要求道歉遭拒。

最後則是前民進黨立委林靜儀，過去2020年擔任蔡英文競辦發言人期間，接受德國之聲專訪，表態主張「支持統一就是叛國行為」引起輿論譁然爆出爭議，而辭職下台。前行政院發言人童振源，昔稱「為顧生活品質不個別回應媒體詢問」，也引起爭議。

發言人不是鬥雞 發言人是一個政黨/政府的門面，今天跟小編閒聊才發現原來民進黨的「發言人們」有爭議的可多著呢：有亂講話的、造謠的、打統編的、還有拒絕道歉的.........小編隨手整理給你看。 由趙少康發佈於 2021年4月21日 星期三

(中時新聞網)