李政穎、華千涵主演大愛劇場《阿良的歸白人生》。（陳俊吉攝）

大愛劇場《阿良的歸白人生》首映會。（陳俊吉攝）

李政穎主演大愛劇場《阿良的歸白人生》。（陳俊吉攝）

李政穎近年戲量減少、多數時間都在遊山玩水，他21日出席大愛劇場新戲《阿良的歸白人生》首映記者會，透露為了飾演被毒品戕害20多年、入獄10多年的主角，他為戲剃光頭、瘦身8公斤，坦言拍這部戲很累又很硬，曾嚴重曬傷、被燈砸傷、腳扭傷，最難的是演毒癮的戒斷反應。他之前在美國讀書時，經常走在路上就看到巷子裡有人在做毒品交易，他自己則是走「只愛騎重機的二愣子路線」，毒品對他一點吸引力都沒有，但曾有同學下課時吸大麻，上課時突然狂笑大叫，被教授趕出教室。

他回憶，該劇在雲林主場景拍了一個多月，劇組跟當地人借一幢三層樓透天厝，裡頭住了一個90歲阿嬤，某天他跟吳佳姍拍一場母子拉扯爭執的戲，住在裡面的阿嬤因為他們吵得太大聲，就拿棍子要打他，雖然劇組裡的人安撫、解釋，但阿嬤還是無法理解，就此認定李政穎是不孝子，還跟吳佳姍說「怎麼生這種！不要了啦」」，且從此每天都拿著棍子在那裡等李政穎，只要看到他就想打他，「所以我那一個月就是拚命躲阿嬤」。

李政穎在《阿良的歸白人生》中剃光頭上場，每兩天就拿刮鬍刀剃得乾乾淨淨。他過去曾因為拍戲頭被攝影機砸到，這次頭又被燈架砸個正著，一支架燈的三角架莫名其妙無故倒下，三角架的旋扭不偏不倚砸到後腦勺，劇組趕緊送急診。拍攝期間皮肉傷不斷，一場醫院簡單走路的戲腳也扭到，到南部向日葵田拍意境的戲，大太陽下曝曬了兩天，皮膚有水泡劇痛嚴重曬傷，幸好女主角華千涵親戚都住在附近，趕緊要了蘆薈充當小護士救急。

已單身8年的他，對感情很隨緣，雖然偶爾還是會有一點點想談戀愛的念頭，但他認為強摘的果子不甜，不太強求。長年研讀佛書，甚至曾想出家的他，坦言現在還是有這念頭，學佛也讓他看透人事無常，對生離死別看得看得很淡，生活上也還是大多跟人保持距離。他說這一年多暫時沒拍戲，是因為跟哥哥一起回去幫爸爸處理建築相關的事業，「爸爸年紀大了，叫我回去幫忙家裡的工作」。

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(中時 )