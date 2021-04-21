宏碁（2353）近日入股驅動IC廠敦泰（3545），引發市場關注，尤對鞏固料源一說，市場亦多有不同看法。宏碁創辦人施振榮21日表示，「很多投資是看長期的」，未來也希望雙方能在合作上有所發揮。而他與長子施宣輝，亦皆在宏碁日前的臨時董事會中就該議題迴避。

指紋辨識IC廠神盾（6462）原欲與敦泰合作開發全屏指紋觸控暨驅動整合技術，16日宣告破局後、19日即在盤後全數出清逾16％的敦泰持股，處分利益超過53億元。同日宏碁即承接了其中一部分的敦泰持股，砸下逾14.99億元、取得股權達3.58％。

由於施振榮同時身兼神盾及宏碁的董事，曾與神盾任職的施宣輝目前亦是宏碁董事，施振榮表示，不論是神盾還是宏碁就相關敦泰股權買賣而召開臨時董事會時，兩人皆有迴避。

業界關注，入股敦泰是否有助宏碁緩解目前的缺料問題，施振榮則坦言「當然希望會」，但仍得依實際情況評估。此外，看好系統廠與IC業者間的關係十分密切，因此也希望未來雙方能在相關技術應用上有所合作。

面對整體電子產業的零組件缺料問題，他也表示，近期陸續有跨國企業專機來台催料，顯見缺料情況的嚴重性，他認為，大家都遇到同樣的問題、也都在各自努力。

針對目前因需求大於供給，市場憂心下游廠重覆下單的情況恐在後續造成反轉，施振榮則認為，重覆下單在缺貨的市況中是常態，但供應端多已能有效掌握這些心理因素造成的情況，進一步確認供需情況。

(工商 )