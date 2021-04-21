腳踏35條船的宮川隆史，在街上遭遇記者突擊訪問

「MBS News」20日報導，日本一名39歲沒有固定收入的打工族男子，竟靠著甜言蜜語，同時與35名女性交往，並假藉生日名義，向多名對象索取禮物。東窗事發後，受騙女性怒不可遏，共同組建被害者自救會並報警，警方已以詐欺罪嫌逮捕該名男子。

根據報導，該男子名為宮川隆史，目前是沒有固定住處的打工族，不但同時與35名女性交往，藉此傳銷整水器和蓮蓬頭之外，還向多名女性編造不同的生日日期，藉此重複索取生日禮物，至少有3名女子受騙，共向其提供總價值約10萬日圓（約新台幣2.6萬元）的電子票劵、西裝等禮物。

受騙女子指出，她在交往期間，由於覺得宮川隆史有些輕浮，特別向他表明「只想和有意共度一生的人交往」，要求兩人關係須以結婚為前提，而宮川隆史騙她：「我也是認真的，想要一生和妳在一起。」

東窗事發後，宮川隆史曾在路上被「MBS News」記者「堵」到。記者向他提出「是否從多名女性那裡收到存證信函」、「有沒有進行戀愛推銷或結婚詐欺」等問題，宮川隆史完全拒絕回答，甚至不承認自己的身分，就這麼倉皇逃逸。

怒不可遏的女性們已共組被害者自救會，並報警處理，日本警方近期則以詐欺罪嫌將宮川隆史逮捕到案。在面對警方偵訊時，宮川隆史只說：「在律師來之前我什麼話都不會說。」警方則正調查是否還有其他受害者。

(中時新聞網)