蔡英文總統今晚出席台灣美國商會謝年飯，承諾政府會以具體行動，持續深化台美緊密的經貿夥伴關係。並協助解決全球半導體短缺等供應鏈問題。她也再度呼籲重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）的協商，以進一步強化經貿夥伴關係，並為日後商討「雙邊貿易協定」（BTA）奠下根基。

蔡英文今晚以英文致詞表示，這場謝年飯是「台北市美國商會」正式更名為「台灣美國商會」後首次舉辦，世界各地因疫情閉關封鎖已逾一年，雖然各國都在努力振興經濟，但仍有各種變數，距離經濟的正常運作及全面復甦，還有很長的路要走。

她也各種數據說明台灣經濟在疫情期間的優異表現，2020年，台灣的經濟成長率為3.11％，在全球國內生產毛額（GDP）前30大國家中居冠，「今年的成長率預計達4.64％，可望創下2015年以來的新高。台灣經濟的活力動能是成功的關鍵」。

根據美國商會《2021商業景氣調查》，86％會員對今年台灣經濟前景表示樂觀，近80％看好未來3年經濟前景。有40％的台灣美國商會會員計劃擴大徵才。蔡英文感謝美商對台灣的信心與支持。承諾將持續採取積極措施，改善能源、數位、勞工政策及法規，以確保外國企業繼續將台灣當作投資和布局的理想地點。

自2018年以來，政府總計發出2447張就業金卡，有3成是發給美國人士，其中包括YouTube共同創辦人陳士駿等矽谷菁英。繼奇異公司（GE）、中鼎集團（CTCI Corporation）、應用材料（Applied Materials）、Google及微軟等美國大廠宣布大規模投資台灣之後，思科（Cisco）也在林口新創園設立其在亞太地區的第一個資安人才培育中心。她相信透過這些合作，台美企業互惠互助關係將持續蓬勃發展。

台美企業界有著非常緊密的夥伴關係，蔡英文重申，政府會致力以具體行動深化此一夥伴關係。為此，我們去年建立了許多合作機制。其中包括「科學及技術合作協定」，以及「基礎建設融資及市場建立合作架構」的簽署，並已召開工作小組會議。

拜登總統頒布行政命令，力求為關鍵物資及必需品打造更有韌性、更加安全的供應鏈，她說，這是台灣可以提供協助的重要領域。台灣的半導體產業在建立全球安全無虞的供應鏈中，扮演至關重要的角色，並且是台美貿易關係重要的一環。「很高興看到台積電參加白宮峰會，協同強化美國供應鏈，並解決全球半導體短缺問題」。

她感謝「台灣美國商會」和「美台商業協會」共同成立「台美雙邊貿易協定聯盟」，支持以雙邊貿易協定來鞏固台美雙邊貿易夥伴關係。她相信，藉由「貿易暨投資架構協定」（TIFA）的重啟協商，可進一步強化經貿夥伴關係，並為日後商討「雙邊貿易協定」（BTA）奠下根基。

蔡英文強調，參與台灣貿易談判的多年經驗，讓她深刻體認貿易與投資對我們夥伴關係的重要性。「各位請放心，我們會堅守承諾，持續優化一個穩健的貿易與投資環境」。隨著疫苗的問世，期盼不久疫情就能控制住。同時，台灣將繼續與理念相同的國家共同維護區域的自由安全，打造一個有助經濟復甦和發展的理想環境。

今年謝年飯中，共有3位美國政要以預錄影片方式參與，包括美國聯邦參議員馬基、美國務院次卿層級之參事蕭雷、商務部主管亞洲事務之代理副助理部長史蒂芬斯。蔡英文和與會貴賓也一起觀賞影片，共同慶祝「台灣美國商會」在台70週年。

(中時 )