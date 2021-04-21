檢調偵辦前生技股王康友-KY掏空、炒股案，發現大陸房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈2人，於2018年9、10月指示康友現任董事長陳民郎等人炒作康友，將康友股價372元炒高至538元，涉嫌違反《證交法》。台北地檢署20日指揮調查局北機站兵分10路搜索，並約談陳民郎、股市作手鄭光育7名嫌疑人到案。檢方複訊後21日凌晨以陳、鄭2人涉犯重罪，有串證之虞，向法院聲押禁見。但台北地院認無羈押必要，裁定陳、鄭2人各以30萬、15萬元交保，北檢表示，將在收到裁定書，了解裁定理由後，再研議是否提抗告。

檢調查出，廈門奔馬實業負責人王命亮、監察人黃文烈因奔馬實業、協力集團急需資金，利用黃文烈時任康友董事長機會，未經康友董事會決議，於2019年9月12日以擔保廈門奔馬實業借款債務為由，將六華安源504台機器設備向大陸贛州銀行廈門分行抵押借貸7億元，但未在2019年第4季康友財報揭露，事後損失人民幣2億3722萬元。王、黃已遭北檢通緝。

檢調發現，王命亮、黃文烈等人涉嫌炒作廈門奔馬公司實際掌控的康友公司股票，指示現任康友董事長的陳民郎與股市作手鄭光育、人頭戶賴如玉、梁凱光、顧明仁、游舜行、蔡嘉益等人利用黃文烈姪子「帳房」陳柏榮帳戶統一調派資金，自2018年9月起以相對成交手法，合力在1個月內將康友股價由372元炒至538元。

(中時 )