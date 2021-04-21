一名盧姓男子昨(20日)在臉書發出一段求救影片，表示他到烏克蘭找代孕喜迎1子，不過他和孩子受困在當地近3個月，他求助台灣駐俄羅斯代表處，代表處要他返台辦領養手續，之後再到烏克蘭把孩子接回家，但過程至少得花7、8個月時間，他不忍心留孩子一個人，貼文曝光後引起關注，而他今晚也在臉書回應，表示外交部有陸續和他溝通，「希望有好結果」。

盧先生在影片中開頭就透露，這是一部求救影片，他表示今年1月初透過合法程序，到烏克蘭找代孕之後喜迎1子，但是到現在仍困在當地無法返台，因當地疫情嚴重，有些辦理文件的地方幾乎關閉，只能用郵寄或預約方式來處理，當他好不容易備好規定文件後，和駐俄羅斯代表處連絡，但對方卻不願意辦理小孩護照，理由是因為他是找代孕，需要驗證出生證明，但公家機關因疫情因素關閉，讓一切程序變得複雜。

代表處也提供方法，要他先回到台灣辦理認養手續，將孩子留在當地，但盧先生說，這樣的過程來回約7、8個月，他當然無法接受，更語帶哽咽的說，「小孩子現在也會認人，我捨不得把他丟在這邊」，因此希望透過網路力量，幫助他們趕緊回到台灣。

影片曝光後引起各界關注，隨著影片被轉發，加上不少熱心民眾幫忙，盧先生非常感動，而他今也在臉書親告知新進度，「目前外交部已經在幫忙研究一些合法管道，希望很快就可以有好消息，謝謝大家關心」。從盧先生的臉書可以看到，他時常發出與孩子的各種互動貼文，字裡行間滿滿都是愛，不少網友更是替他打氣，希望父子兩人能夠盡速平安歸來。

(中時新聞網)