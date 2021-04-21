台灣人愛喝手搖杯，手搖飲店越開越多，新品牌不斷竄出，廝殺也更加激烈，到底現在國人最愛的手搖飲是哪一家？YouTuber「Data66」公布2013至2021年的手搖飲聲量排行，結果出乎意料，原本一直穩坐前3名的「50嵐」，自2019年起逐漸被超越，到今年2月的最新統計，「可不可熟成紅茶」快速崛起，意外坐上冠軍寶座。

手搖飲料聲量排行2013-2021。（取自YouTube/Data66）

「Data66」根據Google搜尋趨勢，在YouTube影片中統計從2013年1月至2021年2月的手搖飲聲量排行，「50嵐」原本位居第1，2013年3月起開始被「清玉」超越，同年5月又被「春水堂」擠到第3名，2013年11月前，都機都由「清玉」包辦第1。

「Data66」指出，2014年至2016年間，「50嵐」、「茶湯會」、「清心福全」、「大苑子」，這幾家聲量排名幾乎都在伯仲之間、難分軒輊，到2016年11月，則再度由「50嵐」領先。

YouTuber統計2013年1月至2021年2月的手搖飲聲量排行，「可不可熟成紅茶」聲量一路攀升，至今年2月的最新排名仍位居第1。（圖/截自「Data66」YouTube影片）

不過2019年11月之後，有一隻黑馬竄出，「可不可熟成紅茶」聲量一路攀升，雖然中間一度有被「50嵐」、「珍煮丹」、「清心福全」、「迷克夏」超越，但很快又追回到前三名，統計到2021年2月，聲量第1仍是「可不可熟成紅茶」。

排名曝光後讓不少人驚訝，網友紛紛在影片底下留言「可不可好勵志」、「原來那麼早就有可不可了」、「不看到最後真的不知道結局是怎樣，有些翻盤很意外欸」、「台灣手搖品牌真的好多，好幾間我甚至都沒聽過」、「台灣的手搖杯太多元了，裡面30%都沒看過」。

有網友分析，很多品牌都只有剛出來的時候炒一波聲量，但如果產品不夠好、市場接受度不高，很快就會被取代或消失不見了。

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(中時新聞網)