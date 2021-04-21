日本政府13日決議福島核廢水將在2年後稀釋排放入海，日本副首相兼財務大臣麻生太郎日前表示福島核廢水稀釋後喝了也沒事，原能會主委謝曉星指出，這是日本的說法，原能會認為不適宜飲用，「髒水沒過濾你會喝嗎？」對此，台北市議員王世堅直批他態度傲慢、不像話，並質疑原能會到底超前部署了什麼？

王世堅21日在政論節目《平論無雙》中表示，「原能會你超前部署了什麼？」並指自己不質疑謝曉星的專業，但謝回答問題的態度很有問題，「你對媒體、對社會詢問的事情，用那種反問的態度，說髒水你會喝嗎？髒水你也要過濾了才喝，這種是反提問，態度上很傲慢」。

王世堅直批，謝曉星講的很多話不像話，比如大家問他政府對核廢水的態度，但他卻說，不是提反對了、那是兩年後的事情，「他是這種態度欸，我們現在要的是政府的態度，你要謙卑，幫全民做事」。

王世堅認為，謝曉星應該提供他的專業了解給駐日代表謝長廷，怎麼可以講這種話？並批評謝曉星的說法有損政府威信，至於日本方面的說法，不管我們信或不信，都希望原能會和政府堅持向日本要求提供數據和排放情況，供周邊國家監測。

王世堅指出，台灣和美日是好朋友，好朋友之間難免有小磨擦，好朋友之間如何來解決，謝曉星應該提供專業知識給政府，不要再那種反問態度，好像在笑話媒體、笑話社會，這種態度是不對的。

(中時新聞網)