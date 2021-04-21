中國人民銀行、國家發改委、證監會21日晚間公佈最新的「綠色債券支援專案目錄（2021年版）」，除了優化綠債的管理，進一步降低交易成本，更明確不再將煤炭等化石能源清潔利用項目納入綠債支持範圍，進一步宣告中國發展綠色金融的決心。

人行行長易綱20日才在博鰲亞洲論壇2021年年會上，就碳中和的金融發展做出詳細闡述，其中便提到將加大綠色債券的發行。僅相隔一天，人行就公布新版的綠債目錄。人行官網公布的新聞稿稱，和2015年的舊版目錄相比，主要在綠色資產和分級有所更新，進一步和國際標準接軌。

其中尤為重要的是，是煤炭等化石能源清潔利用等高碳排放項目不再納入支援範圍，使減碳約束更加嚴格。

另外，綠色債券發行管理模式更加優化。除了統一綠色債券相關管理部門對的界定標準，有效降低了綠色債券發行、交易和管理成本，提升了綠色債券市場的定價效率。人行指出，最新版的「綠債目錄（2021年版）」的發佈，將使中國綠色債券更加聚焦綠色低碳發展戰略，並為綠色金融發展賦能，推動綠色金融領域的國際合作。

(工商 )