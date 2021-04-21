南僑油脂夏季特展21日開跑，南僑集團會長陳飛龍表示，台灣市場有限，業者一定要放眼世界的市場，且不是單靠個別的力量，要整個產業一起做，讓「Made in Taiwan」成為品質好、創新的代名詞；他並指出，原物料上漲是無可避免且不可逆的趨勢，企業要做的是提高產品附加價值，才能免於價格競爭。

南僑集團4月21～23日假桃園觀光工廠舉辦「南僑油脂夏季特展」，一口氣推出五大主題、近200款全新的產品應用，還邀請廚師現場展演，估計三天展期將吸引約580名烘焙及餐飲業者參與，還有多家重量級連鎖通路商也到場，針對後疫情時代餐飲跟烘焙業的變動及挑戰，共謀因應之道。

陳飛龍說，他不認為疫情是會過去的，企業如何在面對疫情的新常態下求生存、求發展，除了拓展內需市場外，更要能放眼海外市場，將具有台灣特色的產品進一步銷往國外，才能擴大成長動能。

他進一步說，台灣地理環境、氣候等條件都很好，但市場太小、原料有限，業者要把全世界能用的原料都拿來用，「全世界的市場都是我們的市場」，且單靠個別的力量做不到，要整個產業一起來做，讓「Made in Taiwan」成為品質好、創新的代表，這才是台灣烘焙業的財產。

此外，陳飛龍認為，無論疫情如何發展，整體烘焙產業可望維持成長趨勢，但型態上會有所不同，其中，餐飲跟烘焙的「複合」是南僑近年關注的焦點。從去年南僑首次提出「烘焙餐飲化」，並在關渡開出首間社區型烘焙餐飲複合示範店，到今年提出的「餐飲烘焙化」，都是試圖透過兩者的結合提高附加價值，期帶動新成長。

從此次展覽來看，南僑耗時約三個月將烘焙跟料理，做出許多意想不到的結合，例如麻油雞炒飯國王派、菜脯蛋蛋塔、打拋豬炸三明治、番茄餐包義式烘蛋、威靈頓牛排派等；還有強化外觀視覺設計的各種中西式糕點，如馬卡龍太陽餅、蘋果酥、威士忌蛋糕等，這些創新產品接下來可望在更多飯店、餐廳及烘焙店看到，讓國內烘焙跟餐飲業更百花齊放。

值得一提的是，此次南僑展覽五大主題中，除了油脂與冷凍麵糰的新使用、餐飲烘焙化、烘焙餐飲化、時尚產品設計外，還有數位化時代教學，不僅協助客戶製作產品，還要協助客戶行銷，每日將在會場開設手機APP影片製作教學及電商社群媒體經營兩大課程，吸引許多業者報名學習。

(工商 )