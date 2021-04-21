瞄準消暑冰品商機，飲料大廠黑松21日宣布，旗下黑松C&C品牌首度推出「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」新品，主打添加L-137乳酸菌、維他命C等營養成分，全台限量52萬支，只在7-ELEVEN獨家販售，可望掀起一波嚐鮮潮。而這也是黑松今年第二款新品，預計6月中旬C&C將再推出聯名商品搶市！

黑松表示，根據全球市調公司尼爾森調查，台灣零售通路冰品市場一年規模達50億元，黑松旗下C&C品牌繼去年推出加入日本專利L-137植物乳酸菌的「黑松C&C乳酸菌氣泡飲」，睽違近一年後，再推出「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」，不僅是該品牌首款冰棒產品，也是黑松旗下第二款冰棒。

事實上，早在2019年4月，黑松旗下黑松沙士也曾推過季節限定的「黑松沙士一直跳冰棒」，主打台灣第一支內含「跳跳糖」的冰棒，當時也在7-ELEVEN獨家上市。據黑松統計，該款共賣出超過70萬支，也成為當時7-ELEVEN冰品新品銷售排行第一名。

看好飲品變冰品的商機，黑松今年再推出「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」，強調把消費者喜歡的C&C氣泡飲葡萄口味跟乳酸菌口味結合，外層採用80％葡萄果汁冰，內層是C&C乳酸風味剉冰，還能吃到蒟蒻晶球的Q彈口感，底層則是起司牛奶雪糕，口感多層次。單支售價40元，新品上市期間還推出第二件6折優惠。

值得一提的是，機能型飲品或食品也是近年趨勢，黑松去年攜手日本好侍食品合作，將該公司研發的L-137植物乳酸菌，運用在黑松旗下產品，目前也有初步效益。黑松表示，「黑松FIN乳酸菌補給飲料」及「黑松C&C乳酸菌氣泡飲」去年5月上市，兩支產品首月就賣出近300萬瓶，目前持續穩定銷售中。

另，黑松去年7月推出「黑松L-137乳酸菌膠囊」，跨足保健品市場，上市以來銷售也持續成長，是黑松生技目前的主力產品；此次推出的「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」，則是第四款添加L-137乳酸菌的產品。

黑松並指出，今年新品計畫持續推進，包括3月中推出「焦糖韋恩咖啡」、4月中推出「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」，緊接著，預計6月中旬黑松C&C會再推出聯名商品。

(工商 )