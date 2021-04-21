台灣之星21日宣布，今年將朝向年底5G用戶數50萬、20％滲透率的目標前進，並期望達成5G基站於六都市區涵蓋90％及6,000站5G訊號涵蓋範圍之目標。
為用戶提供更高品質、更加穩定順暢的4G+5G行動通訊服務，台灣之星表示，該公司不斷精持續優化4G與5G基站，於去年底提前達成5G高密集人口涵蓋80％、5G滲透率5％之目標。
截至目前，台灣之星已累積超過12萬5G用戶數，此外，根據調查，5G可用率達15％，台灣之星表示，這項數據與三大業者相近，5G下載速度比4G快5倍。
(工商 )
台灣之星21日宣布，今年將朝向年底5G用戶數50萬、20％滲透率的目標前進，並期望達成5G基站於六都市區涵蓋90％及6,000站5G訊號涵蓋範圍之目標。
為用戶提供更高品質、更加穩定順暢的4G+5G行動通訊服務，台灣之星表示，該公司不斷精持續優化4G與5G基站，於去年底提前達成5G高密集人口涵蓋80％、5G滲透率5％之目標。
截至目前，台灣之星已累積超過12萬5G用戶數，此外，根據調查，5G可用率達15％，台灣之星表示，這項數據與三大業者相近，5G下載速度比4G快5倍。
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