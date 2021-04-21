以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒和牛專門店」首度插旗高雄萬豪酒店！於全台首賣被譽為日本最頂級且昂貴的「松阪伊藤牧場A5和牛」，僅挑選血統純正的黑毛和種處女牛，有著頂尖肉和油質交雜比例，一入口即可吃到細緻口感，是日本天皇指定的珍稀佳餚。

樂軒更同時引進全國第一批多年獲得日本兵庫和牛品評會「最優秀賞」冠軍的「A5姬路和牛」。起源於氣候溫暖、水質純淨的兵庫縣西播磨地區的A5姬路和牛，透過嚴格管理的飼育環境，造就細膩油質，甘美肉質風味，燒烤享用更顯油香肉嫩。

「松阪伊藤牧場A5和牛」僅挑選血統純正的黑毛和種處女牛，有著頂尖肉和油質交雜比例，被譽為日本最頂級且昂貴的肉品。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

樂軒更同時引進全國第一批多年獲得日本兵庫和牛品評會「最優秀賞」冠軍的「A5姬路和牛」。（圖／楊婕安攝）

除了入口即化的日本和牛，更有以800至900度高溫炙烤的「澳洲 Blackmore 戰斧牛排」，料理程序相當繁瑣，以巧妙手法瞬間鎖住豐富肉汁，豪邁呈現極富柔嫩肉汁及嚼勁。

樂軒是除了日本以外，全亞洲一年進最多整頭和牛肉品的品牌，遵循日本職人的細工手切，配合各部位油花與特性，賦予最適合的刀法、調味和烹調方式。（圖／楊婕安攝）

除了入口即化的日本和牛，更有以800至900度高溫炙烤的「澳洲 Blackmore 戰斧牛排」。（圖／品牌提供）

樂軒是除了日本以外，全亞洲一年進最多整頭和牛肉品的品牌，遵循日本職人的細工手切，配合各部位油花與特性，賦予最適合的刀法、調味和烹調方式，展現其不同的完美風味及驚艷獨特性。使用成本較一般木炭高出十餘倍的備長炭直火燒烤，攝氏1000度的備長炭無煙耐燒、用炭香烈火將每塊精緻和牛燒烤至油脂躍動，每一口皆香味滿溢。

以澳洲9+和牛厚切的牛舌，搭配上金箔更顯得高貴，而店內擁有媲美日本頂尖燒肉店設備規格，以淺井工業上吸式抽風管貼心營造無煙無油的用餐環境。（圖／楊婕安攝）

以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒和牛專門店」首度插旗高雄萬豪酒店。（圖／楊婕安攝）

樂軒店內擁有媲美日本頂尖燒肉店設備規格，以淺井工業上吸式抽風管貼心營造無煙無油的用餐環境，更在戶外區打造空中旋轉木馬，讓賓客在俯視11樓高空美景的同時，還可乘坐絢麗的旋轉木馬，除了奇幻的浪漫氛圍令人醉心，也能回味童年的歡笑與美好回憶。

賓客在俯視11樓高空美景的同時，還可乘坐絢麗的旋轉木馬。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)