高雄市一名男子19日晚間前往鳳山區一間大型賣場時，於廁所遇見一名落單的小一男童，竟伸手強摸了兩次男童的生殖器，案經男童母親察覺小孩面露恐懼，詢問後才驚知被怪叔叔亂摸。稍早，警方已帶回該名男子，他聲稱是一時興起才摸，全案將朝向性騷擾防治法偵辦。

據了解，男童的母親在臉書社團發文指稱，她帶就讀小一的兒子前往鳳山區一間大賣場購物，但兒子從廁所回來後，表情顯得相當害怕，她一問之下兒子才說，「有叔叔摸他的雞雞2次」。

男童母親當下氣炸到處尋人，但該名變態男子早已消失的無影無蹤，其母親則立刻報案，透過警方的協助下調閱賣場監視器影像，警方則發現，在事發過後，有名男子騎乘機車離開現場，火速透過監視器追人，並於今日晚間將該20餘歲的梁姓男子帶回。

警方指出，梁姓男子一見到警方隨即坦承犯行，並聲稱出手摸男童生殖器「只是好玩」，在帶回過程中，還一直問警方是否會導致坐牢，但警方不予以理會，將其帶回警局偵訊。

警方呼籲，依《性騷擾防治法》第25條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。

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(中時新聞網)