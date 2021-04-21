Gogoro再「出」擊，與印度最大機車製造商Hero MotoCorp宣布策略聯盟，雙方將在印度共組營運智慧電池交換網路的合資公司，並協力為當地市場開發Hero品牌Powered by Gogoro Network（PBGN）的電動機車，加速印度發展進入電動移動時代。

Hero MotoCorp董事長兼執行長Dr. Pawan Munjal表示：「我們的策略合作夥伴Gogoro認同Hero『成為移動的未來（Be the Future of Mobility）』理念，透過我們創造、合作、啟發 （Create, Collaborate & Inspire）的使命逐步落實。Hero在二輪機動車輛的領導地位、國際規模與創新動能，結合Gogoro在台灣與世界各地多年來展現出獨到的電池交換商業模式，讓今天成為我們旅程中，另一個重要的里程碑。」，

他也同時指出：「這個夥伴關係，會進一步強化我們現有在電動車產品組合上的成果與合作，同時也會更佳地延伸我們位於齋浦爾（Jaipur）的創新與技術中心（Centre of Innovation and Technology, CIT）以及德國技術中心內『研發樞紐』進行中的工作。Hero與Gogoro有著共同的理念與承諾，希望『加速推展智慧與永續電動移動』至印度與全球各地，這個合作會強化與促進印度政府電動化的決心，對於印度未來能源及交通發展，也將帶來深遠的影響。」

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「我們正處於『都會移動轉型』與『智慧城市演化』的重要階段，印度有超過2億2500萬輛燃油二輪機動車輛，對於智慧、永續電動交通、與能源補給的需求將會十分龐大。Hero與Gogoro的合作是為了應對即將到來的挑戰，Hero於印度市場深耕的能量，加上Gogoro的業界創新能力，雙方將一同在印度打造智慧車輛與Gogoro電池交換網路。」

(中時 )