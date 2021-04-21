澳洲媒體「7News」21日報導，由於擔心維多利亞省（Victoria）行為「與政府外交政策不一致」，澳洲政府已撤銷該省與中國大陸簽署的「一帶一路」協議。預料將進一步加劇兩國的緊張關係。

根據報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）發表聲明，宣布撤銷4項該國各省自行對外簽署的協議，其中2項便是維多利亞省與中國大陸簽署的「一帶一路」協議，另2項也出自維多利亞省之手，因為這些協議「與政府外交政策不一致」或「對澳洲外交關係有負面影響」。

維多利亞省與中國大陸先於2018年簽署諒解備忘錄，2019年再簽署更詳細的「一帶一路」框架協議，包括提供中國大陸廠商更多參與維多利亞省基礎建設的機會，以及促進維多利亞省企業進軍中國大陸市場等。《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）指出，該省2018年曾向澳洲外交暨貿易部（DFAT）諮詢協議內容，2019年卻拒絕向政府提供協議草案文本。

維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）先前曾呼籲保留這2項協議，稱其對該省工作與投資十分重要，並警告這將讓澳洲與中國大陸的經濟關係更加緊張。

潘恩指出，自澳洲政府去年12月10日依據《外交關係法案》（Foreign Relations Bill），啟動外國整理方案（Foreign Arrangements Scheme），有權取消各省自行對外簽署的協議以來，各省政府已自行完成上千項協議的內部審查，並將其提交給澳洲外交部暨貿易部，代表各地方政府和大學「在澳洲國際利益中扮演重要角色」，並說她認為大部分的協議都將安全過關。

(中時新聞網)