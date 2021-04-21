財政部國產署今日標售今年第2批都更分回宅，這次共列標2建案為「正隆天第」、「南方莊園」共計42戶，標脫35戶全屬南方莊園，標脫率達83.3％、創歷史新高。

國產署表示，今年首批都更宅列標10個建案、29戶最終標脫15戶，標脫率超過5成，在歷年的成績當中，算是相當好的；而上半年仍延續這股氣勢，再度標脫超過8成的好成績。

實際來看第2批都更宅標售，雖然僅列標2個建案，卻呈現兩樣情，位在台北市中正區古亭站附近的正隆天第列標6戶，但是總價在1.03億元到1.05億元，屬於億元豪宅，即使這次國產署降價約7％，打了93折，但仍乏人問津、全數流標。

熱銷的則是位在文山區內近捷運辛亥站、萬芳醫院站的南方莊園，列標36戶，最終標脫35戶，得標人大多數是自然人，達31戶、剩餘4戶則為法人得標，標脫金額高達9.8億元，每坪單價約在62萬元。

國產署分回「南方莊園」約71戶，這次標脫35戶，剩下36戶的「存量」還可以標售。

國產署副署長游適銘表示，因為都更分回宅國產署也要負擔地價稅、房屋稅和管理費等成本，壓力也很沉重，所以希望盡快可以標售，「不會擺在手上不釋出」，顯示今年國產署還可能再列標南方莊園，這次沒標得的投資人或者有興趣的民眾，仍還有機會：國產署也規劃，第3批都更宅標售預計5月登場。

(中時 )