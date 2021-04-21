第一屆「2035 E-Mobility Global Demo Day」新創競賽將於今年5月1日起受理報名，此次競賽由外貿協會攜手時代基金會共同舉辦，以「驅動智能．推動永續（Drive Smart. Drive Sustainability.）」為主軸，廣邀國內外優秀新創團隊參賽投稿，提出增進未來移動速度性、安全性、便利性及娛樂性的創新技術與產品、解決方案及商業計畫，獲勝者可於今年「2035 E-Mobility Taiwan（台灣國際智慧移動展）」發表鏈結國際。

貿協指出，世界多國正朝向節能減碳發展，相繼宣布碳中和目標及禁售燃油車時程，電動車、新能源車及自駕車市場急速成長，傳統車廠也積極航向智慧化及電動化的方向。新科技驅動傳統汽車產業變革，提供新創公司更多發展契機，智慧移動的版圖儼然已成為汽車產業及科技業者必爭之地。

根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2019年全球競爭力報告」，臺灣以專利權數量、產業群聚完善發展、研發支出等項目位居全球四大創新國家，排名緊追德國、美國、瑞士。臺灣擁有良好的新創環境加上既有的汽車零配件製造實力及資通訊產業優勢，在電動車與自駕車成為未來主流之前，臺灣新創團隊可伺機掌握機會，切入臺灣及全球智慧移動產業生態系。

貿協表示，為勾勒人類未來智慧移動及永續發展藍圖，此次與時代基金會聯手，號召國內外優秀新創團隊參與「2035 E-Mobility Global Demo Day」，針對Move（電能驅動）、Connect（聯網科技）、Autonomous（智能駕馭）、Interaction（人車互動）、Share（共享服務）等5大類別，發表相關硬體、軟體、技術及服務等創新商業計劃。

此外，競賽初次啼聲即備受產、官、學界關注，吸引重量級創業投資公司、國際加速器及指標企業技術長、高階主管等擔任競賽評審，期盼協助新創團隊對接產業、強化核心競爭力、布局國際市場。

(工商 )