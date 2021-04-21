中國最大煤炭生產商－中國神華21日公告，為應能源清潔低碳轉型發展方向，同時滿足澳洲新南威爾士州政府的環境保護需求和規劃調整，決定退出澳洲雪梨北部、沃特馬克煤礦（Watermark Coal）專案開發權益。

路透報導，根據神華的公告，在其退出的同時，也將向新南威爾士州政府轉讓一部分生態用地，新南威爾士州政府將為此支付1億澳元。

自2008年以來，中國神華就試圖開發Watermark動力煤和半軟焦煤煤礦。不過隨著清潔能源需求崛起，加上中澳關係轉趨緊張，神華決定放棄上述的澳洲煤礦開採項目。神華表示，退出該項目開發權益，不會對公司整體業務發展產生重大影響。

報導稱，根據新南威爾士政府的另一份公告，新南威爾士政府也駁回了Australian Pacific Coal將地下煤礦改為露天煤礦的申請，稱此舉遭遇社區反對。該政府稱，此一裁決將讓當地農民及社區擁有確定感，並確保具有生物多元價值的地塊獲得保護。

(工商 )