國防部推動成立「防衛後備動員署」，擬將宮廟義勇納入動員。國防部長邱國正19日在立院接受質詢時表示，民間的宮廟義勇可以納入災防編組，一同參加災防演練，增加戰時災害搶救能量。對此，前陸軍542裝甲旅旅長、退役少將于北辰坦言，政策方向是好的，但他個人建議，邱國正部長應該上節目接受專訪，向國人說明清楚。

陸軍退役少將于北辰。（圖／本報系資料照）

于北辰21日上TVBS政論節目「新聞大白話」，談及此事時表示，他覺得國防部這個政策是好的，但他感到比較可惜的是邱國正部長備詢時，可能說明的不太清楚，應該上節目接受專訪向國人說明，于北辰也補充指出，這次擬成立的後備防衛動員署的位階很高，國防部在「國防二法」有軍令、軍政、軍備三個體系，軍政副部長主管國防政策，軍令是由參謀總長領導，主管所有作戰指揮，軍備則是包括裝備局及後勤體系。

而此次將成立的「防衛後備動員署」位階其實很高，是和參謀本部位階平行的單位，實際作用是發「動員令」的單位，署長編階是中將指揮官，要做整體動員規劃，成立前是平時養兵少、戰時用兵多，成立後備指揮部之後，進一步將動員目標提升成「平時精練，戰時全面」，但他強調，這和民進黨台北市黨部主委吳怡農說全民皆兵，是完全不一樣的概念和事情。

對於宮廟陣頭納入義勇，于北辰坦言，這些人是無法納入後備動員的，因為他們還沒有解召，真的要作戰時，是會動員分編到各地的裝步旅、機步旅，不是分到義勇編制。他認為，邱國正想表達的是要將動員體系以外的組織與其結合，並將部分民人賦予一定編制頭銜，以利將軍方動員和後備動員有一個精準分配。

(中時新聞網)