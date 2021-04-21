舒力基颱風目前位在台灣東南方海面上，未來2天將沿著路徑北上，雖然不會對台造成直接影響，但廣大的外圍水氣仍會替東半部地區帶來降雨。(氣象局提供)

中央氣象局表示，明天（22日）西半部地區大多還是晴到多雲，但東風帶來水氣，迎風面東半部及北部山區有局部短暫雨，中南部山區有局部午後短暫雷陣雨。「天氣風險」預報主播簡瑋靚指出，隨著降為中颱的舒力基北上逐漸遠離，明後2天（21-22日）距離台灣最近，外圍環流水氣會替台灣東半部來降雨。到了周日（25）受到新一波系統影響，全台都有降雨機率。

氣象局表示，明天東半部高溫28度左右，西半部高溫30-32度，各地早晚低溫約20-24度。簡瑋靚指出，舒力基颱風目前位在台灣東南方海面上，未來2天將沿著路徑北上，雖然不會對台造成直接影響，但廣大的外圍水氣仍會替東半部地區帶來降雨，且一直持續到周五（23日）；至於西半部地區天氣則不受影響，天氣相當穩定。到了周六（24日），舒力基逐漸遠離，全台天氣都相當穩定。

舒力基廣大的外圍水氣會替東半部地區帶來降雨，且持續到周五（23日）；至於西半部地區天氣則不受影響，天氣相當穩定。(摘自天氣風險臉書)

「天氣職人」吳聖宇指出，明後兩天舒力基最接近台灣，受到外圍環流影響，迎風面東半部、恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機會，大台北、北海岸、北部山區也會有局部短暫陣雨，中南部山區午後有對流作用發展旺盛，有降雨機會。

氣象局表示，周日（25）起，開始會有一個新的水氣移入台灣，各地雲量增多、高溫略降，屆時全台都有機會降雨。簡瑋靚說，雖然雨量對於中南部旱災幫助有限，但仍可以期待下周天氣變化。

(中時新聞網)