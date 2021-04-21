女星林莎加入演藝圈前是小有人氣的模特兒，無害臉蛋加上D罩杯傲人身材，在2019年推出寫真書和年曆，到各大節目宣傳，開始受到關注，更被網友冠上「台版三上悠亞」、「國民初戀」等封號；林莎日前分享自拍美照，笑眼對著鏡頭放電，但透膚襯衫下豐滿上圍若隱若現，讓粉絲看了快噴鼻血。

林莎親和力十足，平時樂於在社群平台分享工作美照或生活點滴，18日她上傳兩張電力十足的自拍照，畫面中她朝鏡頭露出燦爛的笑容，眼睛呈現魅力十足的笑眼，甜美動人；但眼尖網友視線卻被透膚襯衫下的深V事業線吸引，襯衫裡的低胸背心讓白皙北半球都快彈出來，若隱若現讓眾人眼睛大吃冰淇淋。

林莎日前分享自拍美照，笑眼對著鏡頭放電，但透膚襯衫下豐滿上圍若隱若現，讓粉絲看了快噴鼻血。(圖/ 摘自林莎IG)

不少網友看完紛紛激動表示，「超級太可愛」、「這畫面真香」、「戀愛了」、「算是有一個小確幸！對吧」、「真好看」、「漂亮」、「想讓誰暈船呀」、「超巨」、「美的等號是03（林莎）」、「這溝，好性感」。

28歲的林莎和大她21歲的男星小鐘不久前傳出緋聞，對方也大方坦承有私下和她吃過飯，兩人互動親密還被綜藝大哥吳宗憲力推，小鐘曾透露，「憲哥說劉耕宏結婚包60萬元，我跟林莎她會包120萬元」；不過，小鐘也沒有把話說死，坦言未來的事情很難說。

(中時新聞網)