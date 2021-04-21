蔡依林今晚七度攻蛋。（凌時差提供）

蔡依林今晚七度攻蛋。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」台北加演場今（21日）在小巨蛋登場，此次是她7度攻蛋刷新個人紀錄，豪砸1450萬祭出6套新裝、新歌舞蹈首秀、螢光黃斧頭手燈、聯名口罩等亮點。Jolin今對著滿場觀眾俏皮說：「為什麼讓我砍了頭又砍一次呢，是誰的皮在癢啊。」中場獻唱〈腦公〉，Jolin笑說原本沒打算開這麼多場演唱會，「看你們喉嚨平常都有在運動，就多開幾場吧，我想跟你們說愛你」。

Jolin時隔一年五個月重返小巨蛋，大手筆翻新六套服裝，開場改披造價150萬、重達8公斤的「炫銀月光」戰袍上陣，搭配猶如「孫悟空的緊箍咒」頭飾，讓Jolin開場一連串〈甜祕密〉等舞蹈秀，猶如做負重訓練般辛苦，但毫無影響她演出，直到獻唱〈倒帶〉後，才坦言其實前一天彩排時聲音唱到啞了。

Jolin日前與國際知名百大DJ-R3HAB合作新單曲〈Stars Align〉，MV曝光前今搶先首跳新舞步，其中高難度的「地板動作」，Jolin之前戴著護膝練舞仍擦傷，稱是「自討苦吃」的她笑說：「前陣子很想學地板動作，剛好這次音樂編曲非常適合加入這樣的舞步，才跟老師討論新的編舞。不過練完感覺自討苦吃，已經很久沒有被『操到爆』的感覺，全身痠痛感十足。」

Jolin此套巡演締造極佳口碑，被觀眾盛讚零負評、全程無尿點，且原本節目的跳舞環節已超過一半，這次台北加演場再加入新橋段〈Stars Align〉，現場頓時成了舞廳，萬人齊嗨小巨蛋。今晚同樣吸引大批圈內好友朝聖，除了安那、戴愛玲、熊仔、李友廷、李佳薇及李佳歡等人到場，林俊傑、許茹芸、林志穎夫婦、五月天，以及沉潛1年的羅志祥都送上花籃祝賀，張惠妹更在花籃寫下「親愛的妹子，我愛你，就一句，你的aMEI」。

(中時 )