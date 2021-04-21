IKEA宜家家居內湖店即將在4月28日於內湖舊宗路登場，21日開幕前開箱，除了總體營運面積6,200坪比敦化店大2倍外，呼應內科園區商辦大樓需求，青創展間與大型景觀餐廳、親子娛樂區等，均有助內湖店全年目標勢必超越敦化店一年來客數200萬人次。

為吸引更多家庭客，更開出北市IKEA最大景觀餐廳，以及全台獨家限量條碼T恤、芝麻鯊鯊包、荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋等，開幕首日將祭出「9元澆花壼」，屆時將再掀搶購潮。

IKEA企業傳播暨內部溝通經理吳語涵指出，IKEA近三年來以一年開一店速度深耕台灣，包括2019開新店店、2020開青埔桃園店、而今年2021則開出內湖店；IKEA連續三年開三店，其中包括原有桃園南崁店與即將於本月26日結束的敦化店均走入歷史，但也因時代俱進而加入新型店元素，包括因地置宜的館內展間，以及逐步擴大的餐飲空間，甚至因應市場需求的家具租賃中心與設計諮詢中心等。

即使去年疫情年，IKEA在新店持續開展下業績仍成長茁壯；其中去年官網電商的消費數字更是成長，而去年更首度展開商業空間家具租賃業務，首一合作夥伴就是台灣地標台北101，101的sky park首季開出亦展現IKEA家具魅力，合作期為二年，吳語涵強調，目前租賃業務仍積極擴展，主要是針對企業個案量身訂製租賃契約。

IKEA目前全台七店，會員卡友數超過300萬人次，以敦化店過去一年來店人次200萬，內湖店大敦化店二倍勢必會超越200萬人次；有別敦北店的城區店，內湖店結合大台北地區小坪數居家空間的展示間需求，及內湖店限定餐點，六大特質除了展間多以當地居住型態為出發點，亦考量到台北市寸土寸金，居住環境較小，特別以好收納、小坪數大利用等主題打造展示間，不僅更貼近大台北地區的生活樣態，也期待給予消費者更多元的居家佈置解決方案。

(工商 )