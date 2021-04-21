交通部20日舉行部長交接典禮，新任部長王國材（後中）率同仁歡送卸任部長林佳龍（後右）。（郭吉銓攝）

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於王國材接任交通部長，並推動台鐵改革一事，前民進黨立委郭正亮表示，過去蘇貞昌就常常跳過林佳龍指示王國材做事情，所以陳明文立委才會很生氣，認為「政次也負有政治責任」。

新任交長王國材20日走馬上任，宣布未來八點政策方向，包含如期完成桃機三航廈、第三跑道建設，推動觀光業轉型及智慧運輸，並延續「西高鐵、東快鐵」環島鐵路規畫等。王國材並向台鐵員工喊話表示，台鐵改革一定是乘客、台鐵、員工三贏，員工不會因此減少任何福利。

對王國材升任交通部長一事，民進黨立委陳明文昨(20日)上午在立法院質詢時表示，對王國材個人沒有意見，但他質疑政次負有政治責任，「部長下台，政次升官，這種邏輯我一直想不透！」

前民進黨立委郭正亮今（21）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》網路節目中表示，王國材是從高雄市過來的，確實和陳菊比較熟，過去林佳龍當交通部長，蘇貞昌常常跳過林佳龍指示王國材做事情，所以陳明文才會很生氣。

郭正亮強調，王國材既然接部長，未來考驗就很多，譬如林佳龍和張景森提的台鐵改革案，蘇貞昌拖這麼久，現在王國材能夠爭嗎？假設台鐵改革案開始推了，有沒有時間表？未來協調各部會，例如員工問題會扯到勞動部；財政部要給錢，處理負債問題，王國材能不能與財政部、勞動部協調？恐怕是一個問題。

(中時新聞網)