鋼鐵族群近期漲勢引起市場矚目，大牛股中鋼搖身一變成飆股，一度出現漲停，不過今（21日）暫時休息，小幅下跌至38.50，有分析師表示，台泥和正新非常有機會複製中鋼模式，當初在25元、30元賣掉的人，中鋼目前漲近40元，與其再進場，可以考慮換一檔試試。

分析師阿格力在《理財達人秀》透露，像類似中鋼這種牛股翻身可以看3個條件，其一為報價持續上漲，也要拿得出相對應的營收；其二為營收年增率上漲的情況，籌碼面轉強，可觀察法人跟大戶有無買賣；其三為上漲之後技術線的表態，是否重獲市場關注。

自去年10月起，400張大戶和三大法人積極買進中鋼，因此籌碼走在股價前面，股價隨之上揚，而在籌碼進場了之後，營收也相對不錯，引起市場矚目，隨之再追價。

隨著大陸車市的復甦，帶動OE（原廠輪胎）和RE（售後）的市場，輪胎大廠正新橡膠也相繼在去年9月迄今輪胎報價連4漲，400張大戶和三大法人也於去年10開始大量買進，買幅同樣也不輸中鋼，Q1營收年增率也高達4成。

另外，先前由於正新的產品輸往美國需要課徵高達50%的反傾銷稅，帶動其股價利空，而目前降至約30%，而正新在泰國同樣也有設廠，輸往美國僅需16%的稅，已經避免掉目前最大的利空。

除此之外，水泥龍頭廠台泥由於大陸今年調漲4次水泥報價，成為最大受惠的台商之一；去年由於第一季受到疫情影響經濟發展，導致去年營收年增率為-6%，不過EPS仍呈現成長的狀態，而隨著疫情逐步解封，今年營收年增率由負轉正。

阿格力表示，由於原物料股EPS變化太大，大家可能會不太敢買，但台泥相對穩定許多，連續38年配發股利不間斷；且去年底狂拋售股票的大戶，近期也開始回補，只要籌碼回到先前的水準，再加上目前營收，產業面，有機會複製中鋼模式。

台泥今上漲3.70點，漲幅達7.12%，收在每股55.70元；正新今上漲0.6點，漲幅達1.06%，收在每股57.1。

(中時新聞網)