4/22是世界地球日，全家便利商店21日宣布，為響應今年世界地球日主題「修復地球」，減少一次性容器的使用，即日起與桃園市政府合作，在全家桃園市府店推出「桃園市循環杯」計畫，民眾購買Lets Cafe、私品茶系列可選擇租借循環杯，挺環保的同時還享有折扣，並導入可100％分解的竹纖維循環餐盒，成為全台首間「循環容器示範便利商店」，希望透過循環杯、循環餐盒等環保容器的新選擇，邀消費者一同響應環保永續。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家持續推動環境永續，透過觀察消費者購物行為進一步規劃對應作為，至今已陸續推出循環餐盒、台北大學負碳商店、友善食光等計畫，促動消費者一同實踐環保理念。此次進一步響應桃園市政府「桃園市循環杯」測試計畫，提供消費者在店舖購買現調飲品時可選用循環杯，進而降低一次性容器使用，為全家與地方政府共同推動環境永續的新模式，後續預計將在桃園市擴大至五間進行測試。

全家說明，桃園市循環杯的使用方式很簡單，民眾只需先加入桃園市環保局好盒器的LINE好友，透過手機號碼進行會員身份綁定，並於購買Lets Cafe或私品茶系列時出示QR-Code掃描進行借杯，即可完成「桃園市循環杯」借杯使用，不僅可享3元環保杯折扣優惠，更能於日常中隨手響應環保減塑。為邀請民眾響應桃園市循環杯機制，凡到店借杯，即可獲得10元優惠卷，可於下次借杯抵扣使用，限量500名。

此外，全家去年邀請「看見．齊柏林基金會」成為環境公益策略夥伴，展開五年一億元的公益零錢捐群募計畫，目前已募得逾2千萬元善款，並至4個不同縣市展開環境教育講座，將全台全家化身為最貼近民眾的環保據點。今年雙方持續深化合作，全家將在全台3,800多店同步推出限量齊柏林台灣膠捲環保杯，杯身外觀以齊柏林導演高空拍攝的雪山圈谷與穆特勒布山進行設計，可保溫、保冰8小時。

此外，全家也表示，為了在世界地球日持續喚起民眾關注環境議題，全家與「看見．齊柏林基金會」將於4/24（六）規劃「全家一起看見台灣－淨灘講座暨戶外電影院」，邀請民眾當日下午至基隆潮境公園一同淨灘，活動推出不到一周即報名額滿；晚間將在全家基隆富港店規劃夜空電影院，並播放齊柏林導演的電影作品「看見台灣」，邀民眾一起在夜晚看見台灣之美。

不只在世界地球日！全家表示，長期以來全家透過通路角色，朝日常減塑、科技剩食減碳、環境教育講座三大面向落地實踐，藉此呼應聯合國SDGs永續指標第12項「負責任的生產與消費」：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式。

首先，在日常減塑方面，全家從消費者日常購買的鮮食包材、飲品容器著手規劃，今夏首波兩款涼麵新品皆調整容器包材，如大滿足麻醬涼麵、大滿足香辣涼麵，皆從以往的圓型調整成方型，進而減少塑廢料，預計可年減39噸塑膠重量，其他鮮食後續更將再透過調整封膜設計、導入紙質包材等方式減塑，預計整體鮮食塑膠用量將可年減70噸。

其次，全家也積極運用科技解決環境議題，在科技剩食減碳部份，全家2019年透過鮮食到期前7小時7折的「友善食光」推廣惜食觀念，過去一年約減少3,000噸的剩食，等同減少8萬多公斤碳排放量，近期推出「友善地圖」後，消費者可更快速掌握各店友善食光的商品與數量，預計今年可再減少三成剩食。

再者，全家從去年10月開始，以遍佈全台22個縣市的全家為環境教育據點，邀請各領域關心環境議題的意見領袖展開「飛閱台灣全家鄉」環境主題講座，至今已分別於台北、宜蘭、花蓮、台東完成4場講座，後續將持續號召鄰近社區民眾參與環境友善倡議行動，預計三年內將完成全台22個縣市的環境教育講座。

(工商 )